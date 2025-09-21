Menu
Cidade

Domingo tem Festival Internacional da Carne e feiras em Campo Grande; confira

Veja algumas dicas da agenda do JD1 para hoje (21)

21 setembro 2025 - 09h41Brenda Assis
Festival da Carne é principal evento desse fim de semana na CapitalFestival da Carne é principal evento desse fim de semana na Capital   (Foto: Divulgação)

De folga e sem saber o que fazer para aproveitar o domingo? Confira algumas dicas da agenda do JD1.

Domingo (21)

Semana da Moda Inclusiva - Evento que promove diversidade e representatividade, com desfiles, oficinas, workshops, feira de moda autoral e apresentações musicais. Das 10h às 22h - Shopping Norte Sul Plaza - Entrada: gratuita

Feira Cultural da Sagarana – A feira traz artesanato, moda autoral, brechós, gastronomia variada, espaço kids, música ao vivo e programação cultural. Horário: 9h às 15h - Praça Antônio Papi Neto – Portal do Panamá - Entrada: gratuita

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” - A Turma do Bolonhesa apresenta uma releitura lúdica e cheia de fantasia do clássico infantil. Horário: 17h -  Estação Teatro do Mundo - Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz – Versão especial da tradicional feira, com shows de Bêbados Habilidosos, Patty Araújo e Vitor Alves, além de diversos expositores. Das 9h às 15h - Praça do Bosque da Paz - Entrada: gratuita

Festival Internacional da Carne - Reúne mais de 200 assadores e chefs, mais de 30 estações gastronômicas e shows de João Paulo & Fiapo e João Lucas & Walter Filho. Horário: 11h às 19h - Parque de Exposições Laucídio Coelho - De graça

Esquenta Festival Mais Cultura UFMS - Apresentações de Heider, Filhos Fortes, Begèt de Lucena e Guga Borba, misturando diferentes estilos musicais. Horário: 19h -  Sesc Teatro Prosa - Entrada: gratuita

 

