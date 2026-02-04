Menu
Dourados encerra concessão do estacionamento rotativo e prepara novo certame

Principais reclamações estão falhas no aplicativo, falta de monitores nas ruas e dificuldade para aquisição de créditos

04 fevereiro 2026 - 14h38Luiz Vinicius
Prefeitura optou por não renovar serviço de estacionamento pago e busca nova empresa que atenda a contento as necessidades dos usuáriosPrefeitura optou por não renovar serviço de estacionamento pago e busca nova empresa que atenda a contento as necessidades dos usuários   (Arquivo/ Assecom)

Chegou ao fim a concessão do estacionamento rotativo pago em Dourados, operada pela empresa Explora Participações em Tecnologia e Sistema da Informação LTDA (EXP). A Prefeitura publicou o termo de encerramento do contrato no Diário Oficial nº 6.561, desta quarta-feira (4).

O Contrato de Concessão nº 001/2016 chega ao fim em 2 de fevereiro de 2026, com a decisão de não renovação após tentativas frustradas de melhoria do serviço, segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Entre as principais reclamações estão falhas no aplicativo, falta de monitores nas ruas e dificuldade para aquisição de créditos.

Por determinação do prefeito Marçal Filho, a prefeitura irá abrir nova licitação para contratar outra empresa que assuma o serviço de estacionamento rotativo no município.

O sistema da EXP já começou a ser desmontado na área central. A Agetran alerta que permanecem válidas as regras de trânsito, especialmente em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, que continuarão sendo fiscalizadas.

Sobre os usuários que ainda possuem créditos no aplicativo, a prefeitura informou que será definida, em breve, uma forma de ressarcimento ou compensação, a ser divulgada posteriormente.

