Drive-thru da reciclagem: 9ª edição inicia nesta quinta-feira

Sarah Chaves, com informações do Fac

Acontece no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena a 9ª edição do Drive-Thru da Reciclagem. A ação tem início amanhã (15) e segue até sábado (17), das 9h às 18h, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do resíduo e da adoção de práticas sustentáveis,

Ao longo dos três dias será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

“O Drive-Thru da Reciclagem mostra a importância das práticas sustentáveis em todos os segmentos, trazendo saúde e bem-estar ao cidadão. Com ênfase no fomento do empreendedorismo social, no fortalecimento de levar informação sobre tecnologia, inovação, qualidade de vida e a promoção da educação ambiental através do descarte correto e desapego”, destaca a coordenadora-geral do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Adir da Silva Oliveira Diniz.

A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais para todas as idades, atrações musicais, teatro para as crianças, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas aos participantes que realizarem o descarte.

O ambiente empreendedorismo funcionará todos os dias das 16h às 21h, com produtos de venda e serviços de saúde, culinária, artesanato, dentre outros.

Na quinta-feira (15), às 19 horas, acontece a rodada de negócio, realizada por Washington Sanches, onde empresários dos setores participam de talks, conexões e networking. Haverá ainda palestras voltadas para educação financeira, sustentabilidade e empreendedorismo feminino.

Na sexta-feira (16), às 19 horas, a ODS 16 ganha destaque durante o Sarau Cultural, realizado pela Embaixadora da Paz Delasnieve Daspet, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Desde sua primeira edição até hoje, mais de 1,5 bilhão de litros de água foram preservados devido ao descarte correto dessas duas substâncias que são agentes causadores da contaminação.



O complexo montado para o evento contará com o tradicional ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso. O material arrecadado é repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

Serviço

Evento: 9º Drive-Thru da Reciclagem

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal, Altos da Afonso Pena

Data: de 15 a 17 de junho

Horário: das 9h às 18h

Informações: 2020-1361

Deixe seu Comentário

Leia Também