Drive Thru da Reciclagem comeÃ§a amanhÃ£ na Afonso Pena

A partir de amanhã (14) acontece a 11ª edição de um super evento de reciclagem, pela primeira vez com a participação da Agência Estadual de Regulação (Agems). A tenda ficará na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas, até o sábado (16).

Através do Drive Thru da Reciclagem, o motorista pode entregar seu descarte, de garrafa plástica vazia, papel, papelão, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria, sem precisar sair do carro.

Além do foco principal, o local terá ainda uma programação com espaço pet, palestras, brincadeiras, demonstração de empresas de reciclagem, talk shows e uma série de outras atividades gratuitas vão acontecer durante todo o dia, das 9h às 18h. Os campo-grandenses terão ainda acesso a barracas de venda de alimentação.

Junto com o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a Agems lidera a parceria do Estado com esse evento que em 10 anos reuniu mais de 15 mil pessoas. Somente na edição de agosto de 2023, foram arrecadadas seis toneladas de recicláveis, e a expectativa é superar essa meta, segundo Ana Franzolozo, da startup Du Bem Sustentável, Idealizadora do projeto.

