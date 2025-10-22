Menu
quarta, 22 de outubro de 2025
Drive Thru da Reciclagem começa amanhã no estacionamento do Bioparque

Essa é a 16° edição da ação que segue até sábado recolhendo materiais recicláveis de forma prática e segura

22 outubro 2025 - 14h29Taynara Menezes    atualizado em 22/10/2025 às 15h28
A 16° edição do Drive Thru da Reciclagem começa nesta quinta-feira (23) e segue até sábado (25), no estacionamento do Bioparque, nos Altos da Afonso Pena, em Campo Grande. Realizado pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em parceria com a DU Bem, a ação acontecerá das 9h às 18h, recolhendo materiais reciclaveis de forma prática e segura.

Ao longo das edições, o evento já soma diversos resultados de sustentabilidade,  são mais de 141 milhões de litros de água preservados; 34 mil mudas doadas; 127 mil toneladas de resíduos coletados; 2.800 estudantes visitando os espaços e aprendendo sobre sustentabilidade; 1.800 participantes em oficinas educativas e 46 mil visitantes, fortalecendo a consciência ambiental da população.

Durante os três dias de evento, a população poderá entregar materiais recicláveis sem sair do carro, entre os itens aceitos estão papel, papelão, plástico, vidro, metais, ferro e aço, óleo de cozinha usado, pilhas, baterias, eletroeletrônicos e eletrodomésticos pequenos, além de medicamentos vencidos e banners/lonas usadas, que serão reaproveitados em atividades de artesanato sustentável.

O Drive Thru também será um ponto de solidariedade, com a coleta de livros, roupas, calçados, brinquedos e alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, o evento contará com uma programação educativa e de bem-estar, incluindo:

Cursos gratuitos de Artesanato Sustentável (confecção de moranga e travesseiro de agulha);

Curso de Alimentação Saudável e Reaproveitamento de Alimentos;

Oficina de Compostagem, ensinando o reaproveitamento de resíduos orgânicos;

Aula de Yoga, promovendo qualidade de vida e bem-estar;

Atividades de educação ambiental e conscientização sobre sustentabilidade.

O Drive Thru da Reciclagem é uma ação que une solidariedade, sustentabilidade e cidadania, incentivando toda a comunidade a adotar práticas conscientes e a contribuir para uma cidade mais limpa, sustentável e inclusiva.

 

