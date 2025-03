Drive Thru da Reciclagem começa hoje nos Altos da Afonso Pena, em Campo Grande

A 14ª edição do Drive Thru da Reciclagem, iniciativa que conta com a participação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e parceiros de vários segmentos, começa hoje (20) e segue até sábado (22), em alusão ao Dia Mundial da Água, em Campo Grande.

A proposta da ação é facilitar o descarte adequado de resíduos recicláveis, permitindo que a população entregue materiais sem precisar sair do carro. Com estandes especializados, serão recebidos diversos tipos de materiais, como: papel e papelão, vidro, plástico, equipamentos eletrônicos pilhas e baterias, óleo de cozinha usado, roupas para doação e outros.

O evento também tem um forte compromisso com a educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a necessidade de reduzir o desperdício e incentivar a economia circular.

Educação e conscientização – A Agems levará ao evento uma programação educativa especial, incluindo palestras, jogos e visitas guiadas para estudantes. Durante o tour pelos estandes, serão apresentadas informações sobre os diferentes tipos de reciclagem e as diversas possibilidades de reaproveitamento dos materiais descartados.

"O interesse dos estudantes e professores pela temática ambiental é crescente, e o Drive Thru da Reciclagem é uma excelente oportunidade para enriquecer esse aprendizado com experiências práticas. As escolas interessadas podem entrar em contato com a Agems para organizar visitas guiadas e conhecer mais sobre as boas práticas de sustentabilidade", convida a coordenadora de educação ambiental da DSB/Agems, Nauristela Paniago.

Como participar

Para mais informações e agendamentos de visitas, os interessados podem ligar para (67) 3025-9555, das 7h30 às 13h30, ou enviar e-mail para [email protected].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também