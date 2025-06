Drive Thru da Reciclagem começa nesta quinta em Campo Grande

O Drive Thru da Reciclagem começa nesta quinta-feira (5) em Campo Grande e seguirá pelo menos até o sábado (7), com foco na sustentabilidade, educação ambiental e solidariedade.

A ação acontece em sintonia com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta, e ficará à disposição da população nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal, das 9h às 18h.

Com entrada no formato drive thru, a atividade permite que os participantes façam suas doações de forma rápida, segura e sem sair do carro.

Durante os três dias, o público poderá contribuir com a doação de materiais recicláveis e agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Na edição anterior, o Drive Thru da Reciclagem registrou resultados expressivos. Foram arrecadados 2.550 quilos de materiais recicláveis, 750 peças de agasalhos e roupas, 1.050 quilos de alimentos e 220 litros de óleo de cozinha usado.

O impacto ambiental também foi significativo: com o descarte correto dos resíduos, a ação gerou uma economia de 70.825 litros de água, 10.400 kWh de energia elétrica e evitou a emissão de 5.410 quilos de dióxido de carbono na atmosfera.

