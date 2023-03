Drive-Thru da reciclagem deve arrecadar 10 toneladas em sua 8Âª ediÃ§Ã£o na Capital

Com o objetivo de diminuir o número de materiais descartáveis do meio-ambiente, a Prefeitura de Campo Grande por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promove o 8º Drive Thru Da Reciclagem que receberá doações até sábado (18).

A coordenadora do FAC, Roberta Queiroz, explicou que além de ajudar as pessoas a terem uma atitude sustentável, quem levar itens recicláveis também ganha mudas de árvores frutíferas. Podem ser doados itens como microondas, agasalhos, pedaços de madeira, plástico, óleo usado, tecido, lâmpadas e até medicamento vencido. “É só parar e deixar”.

Idealizadora do drive, Ana Cristina Franvoloso, ressalta que no local, a equipe faz o descarte correto, coleta e doação, envolvendo empreendedorismo e lazer. “Para poder mostrar que todo mundo junto é melhor para o planeta”.



Nas edições passadas do drive, foram coletados de 5 a 8 toneladas de materiais descartáveis com a preservação de 1.4 bilhões de litros de água com a ação. “Este ano, a expectativa é ultrapassar 10 toneladas”, afirmou Ana.

O local também conta com feira de artesanato onde artesões vendem plantas, acessórios e tem até bebê reborn. "Para mim é muito importante estar nesta feira e divulgar meu trabalho. Muitas pessoas compram de São Paulo e não sabem que aqui em Campo Grande tem, e entrego sem taxa", comentou a artesã Lilian Alves de 43 anos.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) participará do evento, divulgando oportunidades de emprego. A programação conta atividades educativas, culturais e voltadas à empregabilidade, além de atrações musicais e teatro para as crianças.

Serviço

O 8º Drive-Thru da Reciclagem está localizado no estacionamento do Bioparque Pantanal, Altos da Afonso Pena.

Data: 16 a 18 de março

Horário: 9h às 18h

