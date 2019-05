Duas academias são interditadas em Campo Grande

Duas academias de atividades físicas nos bairros Bom Jardim e Portal Caiobá foram interditadas pelo Procon estadual. Uma delas é reincidente em infrações. A fiscalização foi realizada em parceria com o Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul (Crefi-11) e a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).



Os fiscais constaram que o estabelecimento do bairro Bom Jardim, fiscalizado em abril, continha as mesmas infrações e não atendeu as determinações repassadas, entre elas, a regularização de alvará bem como do registro junto ao Crefi. A primeira exigência foi cumprida, entretanto, o registro ainda não ocorreu.



Já na academia do Portal Caiobá, não havia um profissional habilitado para o atendimento e registro no Conselho. Além disso, o Alvará de Funcionamento e localização estava vencido desde novembro do ano passado.



Conforme o Procon, em ambos os casos a suspensão permanecerá até que sejam sanadas todas as irregularidades constatadas.

