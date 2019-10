Duplicação da avenida Zulmira Borba, no Nova Lima, é retomada

A duplicação de uma das principais avenidas do bairro Nova Lima, a Zulmira Borba, foi retomada nesta semana. A via dá acesso aos residenciais Oscar Salazar, José Tavares e Tarsila do Amaral, considerada uma importante rota comercial da região.

A empreiteira responsável pela obra começou a implantar a rede de drenagem, que se estenderá por 600 metros, a partir do cruzamento com a rua Major Giovani Francisco Nadalin. Nesta etapa, o recapeamento será feito numa extensão de quase um quilômetro até a rua Francisco Pereira Coutinho.

A avenida Zulmira Borba já foi recapeada e duplicada (como parte das obras do Nova Lima etapa A) no trecho entre as avenidas Cônsul Assaf Trad e Jerônimo Albuquerque. Com esta nova etapa, faltará revitalizar o trecho entre as ruas Jerônimo Albuquerque e Francisco Pereira, obra prevista na etapa B da frente de pavimentação do Nova Lima, programada para 2020.

Além desta frente de serviço da avenida Zulmira Borba, a empreiteira responsável pelas obras do Complexo José Tavares está concluindo a pavimentação das ruas Major Giovani e Martim Afonso de Souza, que terá uma rotatória no cruzamento com a Francisco Pereira Coutinho. Quando o projeto estiver executado, quem mora nos bairros Vida Nova, Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar e José Tavares terá uma alternativa de acesso a avenida Cônsul Assaf Trad, na altura do Terminal Nova Bahia (e dai ao centro da cidade), pela avenida Marques de Herval, o Corredor do Nova Lima.

