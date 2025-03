DuplicaÃ§Ã£o de 8km da BR-163 na Capital nÃ£o contempla entrada do Noroeste

Previstas no novo contrato de concessão da BR-163/MS que será levado a leilão no próximo dia 22 de maio, as obras que compreendem trechos em Campo Grande, Coxim, São Gabriel do Oeste e Jaraguari tiveram a licença solicitada pela CCR MSVia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

As obras sob o novo contrato de concessão que tiveram a solicitação de licença são nos trechos de Campo Grande (452+900km ao 460km); São Gabriel do Oeste (628km – 580km); Coxim (Implantação de via marginal e retorno entre o (730+360km – 732km) e Jaraguari (510,040km – 511,740 – 535,200km – 546km).



Apesar das solicitações de moradores do Jardim Noroeste por melhorias na rodovia no trecho que dá acesso ao bairro (484km), que é alvo de audiências públicas do Poder Legislativo, as obras de duplicação não têm previsão de passar pelo entorno.



No último dia 7 de março, representantes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), PRF (Polícia Rodoviária Federal), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Detran/MS foram convidados de uma audiência pública da Câmara Municipal com a sociedade.

Na ocasião, a CCR MS Via enviou um ofício, informando que não iria participar. “Eles estão bem acima, não comparecem quando chamado pelos vereadores”, comentou uma moradora da região, questionada pelo JD1 Notícias.

A solicitação faz parte dos trâmites necessários para garantir que, assim que o novo contrato estiver vigente, as intervenções possam ser executadas conforme previsto no plano de investimentos da concessionária vencedora do processo competitivo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também