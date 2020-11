Durante fiscalização do Procon, funcionários do Extra tentam esconder produtor vencidos

Matheus Rondon com informações da assessoria

Após denúncias relatando irregularidades na unidade do Hipermercado Extra, localizada na rua Maracaju, em Campo Grande, Fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon )entraram em ação na quinta-feira (5) para averiguar a veracidade das informações, notaram que funcionários do estabelecimento estavam tentando obstruir e dificultar o trabalho da equipe.

Nesta ação foram encontrados, entre outros, produtos com prazo de validade vencida, alguns como é o caso 34 unidades de petiscos para gatos, desde março deste ano. Segundo o Procon, o mercado tem histórico de problemas que prejudicam o consumidor.

Também vencidos, 7,5 quilos de queijo, sete quilos de bacalhau, 5.790g de queijo, leite fermentado, pães de forma, snack, requeijão, iogurte e 9,100 quilos achocolatados, além de ração para animais domésticos como é o caso de cães, gatos e pássaros. Foi detectada, também, a presença de produtos impróprios ao consumo por não conterem quaisquer informações. Entre estes, 10,435 quilos de queijo e potes de sorvete.

Ao fim da ação todos os produtos considerados impróprios ao consumo foram danificados de modo a não ter condições de voltar à comercialização e descartados na presença dos fiscais.

Deixe seu Comentário

Leia Também