Durante “Toque de Recolher”, 342 pessoas são flagradas descumprindo a medida

Flávio Veras, com informações da assessoria

Durante o Toque de Recolher no última final de semana na capital, 342 pessoas foram flagradas descumprindo a medida, segundo balanço da Prefeitura de Campo Grande. Além dos infratores, os fiscalizadores ainda fecharam 61 estabelecimentos que estavam abertos fora do horário permitido, ou seja, eles não fecharam das 00h às 5h, como determina o decreto.

Segundo a Prefeitura, a CGM recebeu 697 denúncias no telefone 153. O trabalho foi realizado pela Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), de Saúde Pública (Sesau) e Guarda Civil Metropolitana (GCM). Na sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17) houve fiscalizações nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. As fiscalizações vão ao encontro dos Decretos Municipais que declaram situação de emergência em Campo Grande e que estabeleceram o regramento para a reabertura das atividades econômicas e sociais.

Diversos pontos da capital como postos de combustíveis, campos de futebol, bares, além de salões de festas foram fiscalizados. Durante as operações a fiscalização municipal têm procurado trabalhar no sentido de orientar os responsáveis dos estabelecimentos quanto ao cumprimento dos Decretos Municipais.

