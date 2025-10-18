Durante visita, Beto Pereira anuncia articulação por recursos ao Hospital do Amor

Durante visita a Dourados, oportunidade em que recebeu o título de Cidadão Douradense, o deputado federal, Beto Pereira (PSDB), conferiu o processo de construção das instalações do novo Hospital do Amor, que tem entrega prevista ainda para este ano.

O investimento na unidade é de R$ 24 milhões no espaço que oferecerá atendimento completo pelo SUS, abrangendo prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de câncer de mama, colo de útero, pele e boca. O novo hospital se tornará um centro de referência para os 33 municípios da macrorregião.

A gestão da obra está a cargo da Cooperativa Sicredi, que, junto com a comunidade local, garante a aquisição de equipamentos por meio da colaboração da bancada federal. "Estamos discutindo a alocação de recursos para a compra desses equipamentos essenciais ao funcionamento do hospital. É crucial frisar que o Hospital de Barretos é a principal referência em oncologia para muitos sul-mato-grossenses. No último ano, mais de 60 mil pessoas de nosso estado buscaram atendimento lá. A abertura dessa unidade é de extrema importância não apenas para Dourados, mas para todo o Mato Grosso do Sul", afirmou Beto Pereira.

A primeira fase da obra, já em andamento, contará com uma área construída de aproximadamente 3.900 m² em um terreno de 25 mil m² doado pela família Guerra, localizado às margens da Avenida Guaicurus, próximo ao Aeroporto de Dourados.

A terraplanagem foi realizada como uma doação pela São Bento Incorporadora. O Hospital do Amor em Dourados funcionará com atendimento 100% pelo SUS, oferecendo programas de prevenção ao câncer de mama, colo uterino e câncer de pele, além de estar em fase de avaliação a implementação de outros programas preventivos.

A unidade também contará com um Centro de Diagnóstico por Imagem, incluindo Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, um setor de quimioterapia e um Centro Cirúrgico em regime de Hospital Dia.



