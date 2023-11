É amanhã: região do Santa Emília recebe 'Todos em Ação' neste sábado

A população do Santa Emília recebe neste sábado (11), mais uma edição do programa de atendimentos gratuitos “Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você”. A 4ª edição, última deste ano, acontecerá das 8h às 14h, na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues. A ação contará com a parceria do Mutirão, que há 14 anos realiza ações gratuitas voltadas aos cidadãos.

Como em todas as edições, equipes da Prefeitura vão oferecer mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Da união entre a iniciativa pública e privada, o Mutirão vai levar ao todo mais de 200 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, ressaltou a importância do evento nas comunidades. “Nós iniciamos esse programa no ano passado e desde a primeira edição os resultados têm sido um sucesso porque traz respostas rápidas para os anseios da população, com oferta dos serviços. Nós sabemos que nem sempre é fácil se deslocar até as Secretarias, então temos realizado esse mutirão trazendo as Secretarias e os serviços até as comunidades, com resolutividade”, pontuou.

Para Thiago Cânepa Amorim, parceiro desta edição, a união dos setores fortalece eventos sociais como este e beneficia centenas de pessoas ao mesmo tempo. “Já conseguimos mais de 500 mil atendimentos em diversos segmentos como saúde, documentação e solução de problemas burocráticos, o legado que o mutirão deixa é impacto positivo onde passa, já que as pessoas conseguem resolver uma série de situações a partir dos serviços oferecidos em cada edição. Tenho certeza de que essa edição realizada junto com a Prefeitura fará a diferença na vida de milhares de pessoas. Somos parceiros do poder público para ajudar a resolver problemas da população por meio desses mutirões”, enfatizou.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. No período em que estiver na região, equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) executam serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Os animais também terão atendimento especial. São diversos serviços gratuitos voltados para os pets, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além de acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) estará com atendimento para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas. Ainda no evento será possível atualizar o Cadastro Único.

Nesta edição, mais de 120 casais devem regularizar a união civil, tudo de forma gratuita. Emissão da primeira a segunda via do RG, cadastro de passe livre, emissão de boletim de ocorrência e distribuição de mudas frutíferas estão entre os serviços que serão ofertados no próximo ‘Todos em Ação’.

Quem passar pelo evento vai poder levar para casa verduras e legumes manipulados na UTA/FAC (Unidade Técnica de Agricultura Urbana), adubo orgânico produzido na própria unidade, além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

A primeira edição de 2023 do Todos em Ação, que no ano passado percorreu as sete regiões urbanas da Capital, aconteceu no dia 25 de março, na região do Anhanduizinho, e contou com a participação de cerca de 3,5 mil pessoas e diversas ações na região. No dia 13 de maio, o programa passou pelo Distrito de Anhanduí e atendeu quase 5 mil pessoas.

Serviço

Sábado (11);

Das 8h às 14h;

Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues - Rua Coronel Adauto Barbosa, 350.

