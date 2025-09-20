É HOJE! Dia Mundial da Limpeza será marcado por atividades no Bioparque

Neste sábado (20), o Bioparque Pantanal, em parceria com o Sindicato do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), realiza uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). A partir das 8h30, o evento tem como objetivo mobilizar a comunidade para a importância de atitudes simples no dia a dia, como a separação de resíduos, promovendo a conscientização ambiental.

A programação foi pensada para envolver toda a família, com atividades educativas e lúdicas voltadas especialmente para o público infantil.

Entre 8h30 e 12h, os visitantes poderão participar de uma oficina de origami utilizando papéis reutilizados. Além disso, às 9h30 e 10h30, a Trupe do Reino realizará a apresentação teatral "Cidade Invertida", que mistura arte e educação ambiental.

Às 10h, os participantes também poderão interagir com a sereia do Bioparque Pantanal, em uma atividade encantadora e educativa.

Outra atração importante será o ponto de coleta de lixo eletrônico, localizado em frente ao Centro de Convenções do Bioparque. A ação visa alertar sobre os impactos ambientais e riscos à saúde causados pelo descarte inadequado desses materiais.

