Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

É HOJE! Dia Mundial da Limpeza será marcado por atividades no Bioparque

A programação foi pensada para envolver toda a família

20 setembro 2025 - 07h50Sarah Chaves
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo GrandeBioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande   (Divulgação)

Neste sábado (20), o Bioparque Pantanal, em parceria com o Sindicato do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), realiza uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). A partir das 8h30, o evento tem como objetivo mobilizar a comunidade para a importância de atitudes simples no dia a dia, como a separação de resíduos, promovendo a conscientização ambiental.

A programação foi pensada para envolver toda a família, com atividades educativas e lúdicas voltadas especialmente para o público infantil.

Entre 8h30 e 12h, os visitantes poderão participar de uma oficina de origami utilizando papéis reutilizados. Além disso, às 9h30 e 10h30, a Trupe do Reino realizará a apresentação teatral "Cidade Invertida", que mistura arte e educação ambiental.

Às 10h, os participantes também poderão interagir com a sereia do Bioparque Pantanal, em uma atividade encantadora e educativa.

Outra atração importante será o ponto de coleta de lixo eletrônico, localizado em frente ao Centro de Convenções do Bioparque. A ação visa alertar sobre os impactos ambientais e riscos à saúde causados pelo descarte inadequado desses materiais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Wellington Rodrigo de Lima Bento, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de MS
Cidade
Dia Mundial do Doador de Medula reforça papel de voluntários para salvar vidas
Ação acontece das 8h às 12h
Cidade
Mutirão de negociação da Energisa terá parcelamento de até 60 vezes para quitar dívidas
Evento reunirá clássicos da sorveteria
Cidade
3º Festival do Sorvete começa neste sábado com promoções e nostalgia
Ação será neste sábado
Cidade
Em celebração ao dia da árvore, ação distribuirá mudas frutíferas na Capital
Assar carne também é uma competição
Cidade
Competição saborosa: etapa elege melhores assadores de fogo ancestral de MS
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul
Dr. José Henrique Kaster -
Justiça
Juiz Henrique Kaster é transferido para a 4ª Vara Criminal de Campo Grande
Governador Eduardo Riedel durante abertura do Fórum
Cidade
Fórum aborda soluções inovadoras para o terceiro setor diante da transformação digital
Flora Cabriotti
Cidade
Atleta busca apoio para participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro