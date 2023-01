JD1TV: Hora de ir embora! Golpistas desmontam tendas no CMO

Após a desocupação de “manifestantes”, em frente a quartéis pelo Brasil, em campo grande, bolsonaristas começam a desobstruir o canteiro na Duque de Caxias em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a desocupação e dissolução dos acampamentos montados em áreas militares de todo o país na madrugada desta segunda-feira (9), decisão figura dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, após invasão de extremistas em Brasília.

O JD1 foi ao local onde havia a concentração em frente ao CMO na manhã desta segunda-feira (9) e uma caminhonete é vista levando as tendas. Na última semana o portal mostrou que pneus e cones obstruíam a avenida nos dois lados da pista, ação que indignou leitores que acompanharam o caso nas redes sociais. Hoje, as pistas já estão liberadas e o desmonte das barracas é acompanhado pela Polícia Militar: Veja

Em um reunião com o secretário de Estado, Justiça e Segurança de Mato Grosso do Sul, Carlos Videira, parlamentares pediram para que fosse cumprida a decisão do ministro do desmonte dos acampamentos por parte da segurança pública. "A gente protocolou o documento, falamos nosso ponto de vista, da importância de que se cumpra essa decisão. Ele (Carlos Videira) dentro do prazo, assumiu o compromisso de cumprir essa decisão do ministro Alexandre. Mas já deu início e nós vamos aguardar o prazo legal para que ela seja totalmente cumprida", disse Vander Loubet

"Ele tem absoluta dimensão da ordem, do ministro Alexandre de Moraes, está tomando todas as iniciativas para executar dentro do prazo determinado pela decisão do ministro", completou Zeca do PT.

