Ecoponto do bairro União estará disponível a partir desta segunda

Na próxima segunda-feira (24), às 9h, a Prefeitura Municipal de Campo Grande entrega à população o Ecoponto União. Este será o quarto equipamento a ser implantado pelo município em parceria com a CG Solurb Soluções Ambientais e irá funcionar na Avenida Roseira esquina com a Rua Carmem Bazzano Pedra, no bairro União.

Ecopontos são instalações públicas de uso gratuito pela população e funcionam como locais para o descarte de resíduos de pequenos volumes (até 1 metro cúbico por pessoa/dia) de Resíduos da Construção Civil (RCC), resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, galhos e podas. O Ecoponto contará também com Locais de Entrega Voluntária (Lev’s) para disposição de resíduos recicláveis secos, como papéis, metais, vidros e plásticos, que terão as suas destinações finais corretas.

O principal objetivo dessas instalações públicas é o atendimento aos pequenos geradores, evitando que resíduos sólidos urbanos sejam dispostos em locais inadequados.

As pastas envolvidas na ação são Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços (Sisep) e Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg).

Estrutura

O Ecoponto União apresenta uma área de 1.731,33 m² e contará com três caixas brooks de capacidade de armazenamento de 4 m³ (quatro metros cúbicos) cada para Resíduos da Construção Civil (RCC), uma caçamba roll on de capacidade de 36 m³ (metros cúbicos) para resíduos de podas, três caçambas roll on de capacidade de 36 m³ para resíduos de móveis, uma caixa brooks de capacidade de 4 m³ para resíduos eletroeletrônicos e sete unidades de Bag’s para resíduos recicláveis de capacidade de 1 m³ .

Assim como os outros Ecopontos, seu funcionamento ocorrerá das 08h às 18h de segunda a sábado.

Saiba mais

O primeiro, denominado de Ecoponto Panamá, foi inaugurado no dia 26 de março de 2018, localizado na Rua Sagarana com a Avenida José Barbosa Hugo Rodrigues, no Bairro Panamá; o segundo denominado de Ecoponto Noroeste foi inaugurado no dia 31 de agosto de 2018, localizado na Rua Piraputanga esquina com Guarulhos, no Bairro Noroeste; o terceiro denominado de Ecoponto Nova Lima foi inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2019, localizado na Rua Pacajús n. 194, no Bairro Nova Lima.

