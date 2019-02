Ecoponto do Nova Lima vai atender 30 mil moradores

O Ecoponto Nova Lima, inaugurado na manhã desta quinta-feira (7), vai atender 30 mil moradores da região norte de Campo Grande. Ele tem a finalidade o descarte da construção civil, resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, galhos e podas agora com mais uma opção de destinação correta.

O novo Ecoponto soma-se aos existentes nos bairros Panamá e Noroeste e que tem a previsão de atender os moradores da região dos bairros Nova Lima, Novos Estados e Mata do Segredo.

Durante a inauguração, o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Eduardo Costa, lembrou que todos são responsáveis e devem descartar o lixo corretamente. “Essa responsabilidade precisa estar presente no dia a dia das pessoas”, reforçou. Na ocasião, o secretário revelou que a prefeitura também está implantando o E-CTR que será uma ferramenta que disponibilizará a gestão e a fiscalização dos entulhos da construção civil. “Já temos inicialmente mais de 2 mil caçambas georefereciadas e o Ecoponto agrega nesse controle o descarte desses resíduos da construção e volumosos. Isso em prol do coletivo, do cuidado com nossa cidade, com o meio ambiente”, disse.

A diretora da Agência Municipal de Planejamento Urbano, Berenice Jacob, lembrou que a meta para 2019 é realizar a inauguração de mais dois Ecopontos. “Em junho está prevista a entrega do Ecoponto no Bairro União e em outubro no Bairro Centro Oeste”, destacou.

Estrutura

A estrutura do Ecoponto Nova Lima receberá o descarte de resíduos de pequenos volumes (até 1 metro cúbico por pessoa/dia). Contará com três caixas brooks para o recebimento de entulho com capacidade total de 12m³; uma caixa brooks para o recebimento de resíduos eletroeletrônicos com capacidade de 4 m³; uma caçamba para o recebimento de podas e galhos com volume de 36m³ e uma para móveis inservíveis com capacidade de 36m³. O local será equipado com sete estruturas de Local de Entrega Voluntária (LEVs). Assim como os outros Ecopontos, seu funcionamento ocorrerá das 8h às 18h de segunda a sábado.

O terceiro Ecoponto da capital foi implantado na rua Pacajus, 194, cruzamento com a rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Vida Nova.

