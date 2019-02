Ecoponto será inaugurado nesta quinta no Nova Lima

A Prefeitura Municipal de Campo Grande inaugura nesta quinta-feira (7), às 9h, o Ecoponto Nova Lima. O equipamento é o terceiro implantado pelo município em parceria com a CG Solurb Soluções Ambientais, e vai funcionar na rua Pacajus, 194, cruzamento com a rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Nova Lima.

De acordo com a diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, esse é o terceiro Ecoponto dos cinco que serão instalados na capital. Ela esclarece que os Ecopontos são equipamentos urbanos importantes para a gestão dos resíduos sólidos visando garantir à população um espaço para a coleta e o descarte da construção civil, resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, galhos e podas.

“O novo Ecoponto vai ampliar o número de moradores já beneficiados e de bairros atendidos por esses equipamentos. Essa iniciativa fará com que os moradores de Campo Grande tenham mais uma opção para colaborar com a destinação correta dos resíduos sólidos do Município”, afirmou a diretora da Planurb.

O chefe de Divisão de Saneamento Ambiental da Planurb, Aurimar Filho, revela que em 2018 foram coletados nos Ecopontos Panamá e Noroeste, um montante de 2.567,84 toneladas de resíduos, e explicou: “O Ecoponto Panamá recebeu entre março e dezembro de 2018, uma média diária de 40 pessoas, com picos em dezembro de mais de 100 usuários/dia. Já o Ecoponto Noroeste recebeu entre agosto e dezembro de 2018, uma média diária de 15 usuários”, disse.

Estrutura

A estrutura do Ecoponto Nova Lima receberá o descarte de resíduos de pequenos volumes (até 1 metro cúbico por pessoa/dia). Contará com três caixas brooks para o recebimento de entulho com capacidade total de 12m³; uma caixa brookspara o recebimento de resíduos eletroeletrônicos com capacidade de 4 m³; uma caçamba para o recebimento de podas e galhos com volume de 36m³ e uma para móveis inservíveis com capacidade de 36m³.

O local será equipado com sete estruturas de Local de Entrega Voluntária (LEVs). Assim como os outros Ecopontos, seu funcionamento ocorrerá das 08h às 18h de segunda a sábado.

