Edison Araújo seguirá à frente do Sindivarejo por mais quatro anos

O Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), integrado ao Sistema Comércio, a entidade desenvolve ações de qualificação profissional, projetos de inovação, eventos institucionais e iniciativas que aproximam o empresariado do poder público.

À frente da entidade, o empresário Edison Ferreira de Araújo foi reeleito presidente do Sindivarejo Campo Grande nesta segunda-feira (26), para o mandato que vai de 26 de março de 2026 a 25 de março de 2030. A nova gestão seguirá com uma agenda focada na defesa dos interesses do varejo, na ampliação do diálogo institucional e na criação de um ambiente de negócios mais moderno, competitivo e sustentável.

Atual presidente da Fecomércio MS e vice-presidente da CNC, Edison Araújo acumula décadas de atuação no associativismo empresarial e no fortalecimento do setor terciário em Mato Grosso do Sul. Empresário com trajetória consolidada no comércio, é sócio da Multi Paper, atua em diferentes segmentos e já ocupou cargos relevantes em entidades, conselhos e federações.

Também preside o IPF/MS e o Movimento MS Competitivo, além de integrar conselhos nacionais do Sesc e do Senac. Ao longo da carreira, recebeu diversas condecorações, entre elas o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Comercial, concedido pela CNC, além de honrarias como os títulos de cidadão sul-mato-grossense e de outros municípios do Estado, incluindo Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também