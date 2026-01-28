Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Edison Araújo seguirá à frente do Sindivarejo por mais quatro anos

A nova gestão se estende de 2026 a 2030 e mantém foco na defesa do varejo da Capital

28 janeiro 2026 - 08h22Sarah Chaves
Edison Ferreira de Araújo, presidente do Sindivarejo CGEdison Ferreira de Araújo, presidente do Sindivarejo CG   (Divulgação )

O Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), integrado ao Sistema Comércio, a entidade desenvolve ações de qualificação profissional, projetos de inovação, eventos institucionais e iniciativas que aproximam o empresariado do poder público.

À frente da entidade, o empresário Edison Ferreira de Araújo foi reeleito presidente do Sindivarejo Campo Grande nesta segunda-feira (26), para o mandato que vai de 26 de março de 2026 a 25 de março de 2030. A nova gestão seguirá com uma agenda focada na defesa dos interesses do varejo, na ampliação do diálogo institucional e na criação de um ambiente de negócios mais moderno, competitivo e sustentável.

Atual presidente da Fecomércio MS e vice-presidente da CNC, Edison Araújo acumula décadas de atuação no associativismo empresarial e no fortalecimento do setor terciário em Mato Grosso do Sul. Empresário com trajetória consolidada no comércio, é sócio da Multi Paper, atua em diferentes segmentos e já ocupou cargos relevantes em entidades, conselhos e federações.

Também preside o IPF/MS e o Movimento MS Competitivo, além de integrar conselhos nacionais do Sesc e do Senac. Ao longo da carreira, recebeu diversas condecorações, entre elas o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Comercial, concedido pela CNC, além de honrarias como os títulos de cidadão sul-mato-grossense e de outros municípios do Estado, incluindo Campo Grande.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O chamamento contempla comerciantes nas modalidades barraca e trailer/food truck
Cidade
Divulgado resultado do edital para ambulantes no Carnaval 2026; confira
Foto: Arquivo Pessoal
Cidade
Denúncia aponta venda de bebida vencida em bar da Capital e acende alerta para o Carnaval
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Prefeitura é acionada na Justiça por deixar população em situação de rua "desassistida"
Exame prático no Detran-MS
Cidade
'Terror' de muitos, baliza é encerrada oficialmente no teste do Detran-MS
Reunião - Foto: Divulgação MPT-MS
Justiça
MPT-MS negocia com prefeitura de Campo Grande pagamento a catadores de recicláveis
Estado adota protocolo para combater violência contra mulheres nas escolas
Cidade
Estado adota protocolo para combater violência contra mulheres nas escolas
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Justiça
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Mulher envolvida no homicídio da prima em Campo Grande vai continuar presa
Foto: Divulgação
Cidade
Programa da Fiems amplia acesso à energia limpa e mais barata em Corumbá
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Juiz aponta 'desorganização' e manda sequestrar R$ 301 mil da prefeitura para cirurgia

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati