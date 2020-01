Eduardo Costa estará ao vivo no JD1 nesta terça-feira

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Luís Eduardo Costa, estará ao vivo no Facebook do JD1 Notícias, a partir das 16h desta terça-feira (14).

O secretário irá discutir assuntos inerentes a sua gestão à frente do órgão durante o ano de 2019, além de novos projetos e desafios para este ano. Eduardo vai falar sobre as expectativas do alvará imediato lançado no ano passado e como está a construção civil na capital depois da nova lei que concedeu a anistia condicional aos proprietários de edificações cuja execução esteja em desacordo com as normas do município.

Outros assuntos também serão destaques durante a entrevista que será transmitida ao vivo pelo Facebook JD1Notícias.com.

