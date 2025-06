Eduardo Riedel presenteia princesa japonesa com bolsa de marca sul-mato-grossense

Durante a visita oficial da princesa Kako, integrante da família imperial do Japão, ao Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel ofereceu um presente especial em nome do Estado: uma bolsa da marca sul-mato-grossense Zanir Furtado. A peça, feita em couro preto com detalhes azul-turquesa e inspirada na fauna e flora do Pantanal, foi entregue como símbolo da cultura e da sustentabilidade regional.

A bolsa escolhida é do modelo Diva, criação da empresária e estilista Zanir Furtado, que desenvolve há anos um trabalho voltado à moda autoral, artesanal e com responsabilidade socioambiental. Produzida com couro bovino da região pantaneira, a peça conquistou a atenção da imprensa japonesa e agora integra o acervo oficial do Tesouro Nacional do Japão.

A princesa Kako usou o acessório durante sua passagem pela Escola Visconde de Cairu, em Campo Grande, e o gesto foi amplamente repercutido, não apenas por sua elegância, mas pelo simbolismo envolvido.

Segundo matéria publicada no Japão, a bolsa representa uma marca que une sustentabilidade, valorização da cultura local e empoderamento feminino por meio do trabalho manual e geração de empregos.

A visibilidade internacional da peça marca um novo momento para a marca sul-mato-grossense, que se fortalece como referência em moda autoral, sustentável e com propósito

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também