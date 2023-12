Efeitos do Natal! Virado na cachaça, motorista é encontrado 'tirando soneca' na Capital

Pela manhã desta segunda-feira (25), um motorista, de 34 anos, foi encontrado dormindo dentro do seu veículo na Avenida Bandeirantes, no bairro Amambai, em Campo Grande. O diferencial é que o homem estava bastante embriagado com carro 'estacionado' em um semáforo da via em meio ao fluxo normal de carros.

O fato foi flagrado por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, que ao suspeitar da cena se aproximou e encontrou o condutor tirando uma soneca. O homem foi encontrado debruçado sobre o volante e quase caíndo para o banco do passageiro.

Quando acordado, os guardas notaram o forte odor etílico do motorista, que também apresentava fala pastosa e estava com extrema dificuldade de se equilibrar. Ele passou por teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 1,05 mg/l de álcool no sangue.

O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de trânsito e foi encaminhado para a delegacia de plantão. Em certo momento do deslocamento, o condutor "ficou nervoso dentro da viatura" da GCM.

O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

