Ehma divulga lista de habilitados para concorrer apartamentos na capital

A Agência Municipal de Habitação (Emha) divulgou nesta terça-feira (23) a lista dos inscritos para participar do sorteio de 102 apartamentos do Condomínio Residencial Sírio Libanês.

O sorteio será realizado no dia 17 de agosto durante o 2º Feirão Habita Campo Grande que, nesta edição, acontecerá na Cidade do Natal.

Ao todo, foram 10.765 inscritos para o sorteio, sendo 876 inscritos para o grupo Pessoas com Deficiência (PCD), 226 no grupo para mulheres vítimas de violência, 631 no grupo de idosos, 1.263 no Grupo I, 6.193 no Grupo II e 1.567 no Grupo III.

Ficam dispensados do sorteio os candidatos que têm membro da família com microcefalia. O edital preconiza que os candidatos relacionados nas cotas que não forem selecionados participarão do processo de seleção junto com os demais.

A lista foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande desta terça, Clique aqui e confira a lista .

