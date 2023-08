Em 2023, mais de 170 toneladas de alimento foram entregues às famílias na Capital

Em ação que vai de encontro aos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), garantiu a compra de 173,623 toneladas de alimentos, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal.

São frutas, verduras e legumes comprados da agricultura familiar que vão direto para a mesa de mais de 21 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. Os alimentos são entregues por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) nas mais de 40 unidades que atendem 8,4 mil famílias e 55 unidades conveniadas que atendem 12,9 mil famílias, totalizando 95 unidades impactadas.

A nutricionista técnica responsável pelo Banco de Alimentos da SAS, Domitila Skowronski, explica a importância da diversidade nutricional para as famílias assistidas. “Como vocês podem ver nós estamos recebendo bastante hortifrúti, principalmente, dos quilombolas que entregam muitos produtos para nós. Esses produtos todos estão sendo fornecidos para as famílias em insegurança alimentar, que através do recebimento desses produtos conseguem complementar sua alimentação”, diz.

O Programa de Aquisição de Alimentos garante até R$ 12 mil, ao ano, para os participantes. Em Campo Grande, são 109 produtores, sendo 72 homens e 37 mulheres.

Esse também é um dos papéis que o programa desempenha, explica o secretário da Sidagro, Adelaido Vila. “Cria um elo entre o desenvolvimento econômico e a assistência social. Conseguimos fazer com que o pequeno produtor tenha condições de criar, com a nossa supervisão, um produto de qualidade, que permite que ele possa comercializar direto com o Governo Federal, entregando os produtos no município”, conclui.

