Em ação do 'Agosto Lilás', itens são arrecadados para instituições em Campo Grande

Uma ação conjunta organizada pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) com apoio da CGE (Controladoria-Geral do Estado), arrecadou mais de 400 itens em meio a campanha do Agosto Lilás.

Entre esses itens estão produtos de higiene pessoal, beleza e até sapatos. Kits foram formados e entregues em instituições que prestam apoio as vítimas de violência doméstica.

Na última quinta-feira (31), quando houve a entrega dos produtos, também aconteceu palestras sobre o tema no encerramento da campanha.

As palestrantes debateram sobre o papel das mais diversas instâncias no combate à violência doméstica contra mulheres. “São muitos os movimentos e searas que precisamos evoluir enquanto sociedade. Agradeço pelo empenho de todos pela promoção deste momento de diálogo”, destacou a titular da Sead, Patrícia Cozzolino, durante o encontro.

Via Secretaria Executiva de Direitos Humanos, a Sead tem promovido diversas palestras temáticas com foco na divulgação de informações para a sociedade.

