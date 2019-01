Em avaliação de "promessas cumpridas", Marquinhos é segundo do país

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, é apontado como o segundo melhor prefeito do Brasil em termos de realização nos dois primeiros anos de mandato, segundo levantamento feito pelo Portal G1 e divulgado nesta quarta-feira (2).

Marquinhos conquistou o segundo lugar por realizar 21 de 43 metas do seu plano de governo e ainda segundo o levantamento, estão em funcionamento mais de 10 metas, totalizando 48,83% das ações, na metade do seu mandato.

Para o prefeito da capital, “Campo Grande foi maior que a crise nacional”. “Não sucumbiu. Mostrou vitalidade, pujança, graças ao esforço da gestão, em parceria com a Câmara Municipal, e a capacidade do trabalho do nosso povo”, ressaltou Marquinhos sobre a conquista.

Em 2019, Marquinhos disse ainda que pretende intensificar o processo de recuperação financeira da cidade para aumentar a capacidade de investimento, dando foco na saúde, mobilidade urbana, educação, segurança, lazer e habitação.

Marquinhos superou outros 24 prefeitos de capitais e conquistou um percentual bem acima da média de todos os prefeitos de capitais, que juntos têm 29,99% de metas cumpridas até o momento. Ele está atrás apenas do prefeito de Porto Alegre, que cumpriu nove, de um total de 16 prometidas em campanha.

