JD1TV: Em Campo Grande, secretários fazem balanço de visita à Israel

Em solo brasileiro após tensão para voltar ao Brasil em meio ao conflito no Oriente Médio, os servidores do governo sul-mato-grossense que estavam na comitiva do Consórcio Brasil Central, em Israel afirmam que a missão proporcionou uma série de oportunidades de relação com o Estado israelense.



O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna agradeceu o apoio que receberam enquanto esperavam para sair do país que entrou em guerra no último dia de visita dos sul-mato-grossenses, mas ressaltou que a “missão foi bem-sucedida”. “É importante destacar que a missão proporcionou uma série de oportunidades de relação com o Estado do Israel. Mato Grosso do Sul tem uma série de projetos estratégicos que as tecnologias e o ecossistema de inovação do Israel podem nos ajudar. A gente já começou a tratar disso. Muito provavelmente isso deve virar termos de parcerias importantes para o nosso Estado e assim nós o faremos”.



A secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone destacou visitas a hospitais onde conheceram novas tecnologias em saúde. “Com isso, vamos poder agregar valor nas nossas experiências aqui em Mato Grosso do Sul”.



Também na comitiva o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas, lembrou que Mato Grosso do Sul deve trazer as técnicas e inovações encontradas em Israel. “Compartilhar essas tecnologias e fazê-las chegar às unidades de saúde, aos nossos hospitais para melhoria e eficiência do serviço de saúde”. Assista:

