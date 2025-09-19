Menu
Em celebração ao dia da árvore, ação distribuirá mudas frutíferas na Capital

Será das 8h às 12h na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Arthur Jorge, em frente ao Paço Municipal

19 setembro 2025 - 15h38Taynara Menezes
Ação será neste sábadoAção será neste sábado   (Foto: Divulgação)

Em comemoração ao Dia da Árvore, neste sábado (20), uma ação distribuirá de graça mudas de árvores frutíferas. A atividade ocorrerá das 8h às 12h na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Arthur Jorge, em frente ao Paço Municipal.

A entrega será feita tanto em sistema drive-thru quanto para pedestres, facilitando o acesso de todos. A proposta é promover a arborização urbana, a ação disponibilizará diversas espécies de árvores frutíferas para quem deseja contribuir com a preservação do meio ambiente e tornar a cidade ainda mais verde.

As mudas disponíveis incluem: acerola, amora, araçá, goiaba, jabuticaba, nêspera, pitanga e romã. Além da entrega das mudas, a ação reforça a importância do cuidado e da manutenção das árvores urbanas.

Para isso, a população poderá acessar materiais educativos, como o Manual de Arborização Urbana, o Guia de Identificação de Árvores Urbanas, e a Cartilha de Arborização para o Cidadão. Esses recursos oferecem orientações sobre o plantio correto, manejo das espécies e as normas de arborização na cidade.

Campo Grande, reconhecida pelo sexto ano consecutivo como uma das cidades mais arborizadas do Brasil, segue investindo em ações que promovem a sustentabilidade e a conscientização ambiental, convidando a todos a se engajarem nesse movimento.

