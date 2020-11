Em Corumbá, grupo de mulheres fomenta Pesque e Solte

Os dias que antecederam o encerramento da temporada de pesca em 2020 foi de muita pescaria para um grupo de 42 mulheres. Vindas de Minas Gerais, elas passaram seis dias navegando em um barco-hotel pelas águas do rio Paraguai, em Corumbá. Todas tinham o testes negativo para Covid-19 e licença de pesca amadora.

A viagem teve como slogan “Elas pescam, elas soltam”, ressaltando a importância da pesca responsável com o meio ambiente. A partir de hoje, 5 de novembro e até o dia 28 de fevereiro de 2021 estende-se o período de defeso das espécies, sendo proibida a pesca em todos os rios de Mato Grosso do Sul e em todas as modalidades.

As pescadoras viajaram em um voo fretado de Uberlândia para Corumbá, onde embarcaram no barco-hotel Kayamã. Uniformizadas de cor de rosa, aproveitaram a viagem para lembrar do outubro rosa e a importância do combate ao câncer de mama.

Titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro ), o secretário Jaime Verruck destaca que este grupo é o exemplo de modalidade de turismo que o Governo do Estado quer para o Mato Grosso do Sul. “Essa iniciativa é resultado de uma política de gestão, de recursos pesqueiros e desenvolvimento do turismo de MS e de grande importância para o setor que enfrentou grandes dificuldades em 2020”, afirma.

As mulheres estiveram em Corumbá de 31 de outubro a 5 de novembro e a experiência foi tão positiva, que o grupo reservou data para voltar em 2022. Em Corumbá foram recepcionadas pela empresa de turismo Joice Tur, que recentemente adotou o posicionamento de pesque e solte para todos os seus clientes, incentivando a pesca como prática esportiva e impedindo que levem peixes do Pantanal.

“Este foi um ano muito diferente, passamos muitos meses com as atividades paradas, nos organizarmos para oferecer os protocolos de segurança corretos e muitos grupos mudaram a viagem para 2021. Vemos a mudança no perfil dos turistas, antes uma atividade 99% masculina, agora temos cerca do público de 30% de casais e vemos surgindo um forte mercado de grupos de mulheres. São pessoas que descobriram que é possível viajar para pescar com conforto, qualidade de serviços e segurança”, explica Joice Carla Santana, proprietária da JoiceTur.

Deixe seu Comentário

Leia Também