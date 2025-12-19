Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários

Com uma situação financeira considerada crítica, a Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar o pagamento do 13º dos funcionários da unidade hospitalar e a proposta será analisada pelo Sintesaude-MS (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde).

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 19, foi realizada uma reunião de emergência para trazer detalhes do assunto. O encontro, presidido pela presidente Alir Terra Lima, que propôs que o benefício fosse parcelado em três vezes, sendo pagos em janeiro, fevereiro e março de 2026.

Porém, ficou detalhado que caso houvesse recursos financeiros disponíveis, poderão ser efetuados os pagamentos de maneira antecipada.

Na reunião, conforme soube a reportagem, a Santa Casa trouxe para os funcionários que nos outros anos, a unidade contou com apoio do Governo do Estado, que repassou a décima terceira parcela do contrato e, que, neste ano, propôs os repasses nas datas da proposta de acordo aos funcionários.

Diante do cenário de indecisão, o Sintesaude-MS deverá discutir a proposta na próxima segunda-feira, dia 22, junto com a Assembleia que já estava marcada anteriormente.

