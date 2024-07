Em dois dias, Energisa retirou mais de 10 mil metros de cabos clandestinos de postes

A operação conjunta da Energisa com a Sejusp/MS (Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul), para retirada de fiações irregulares em postes de energia visitou cinco bairros de Campo Grande, nos dias 17 e 18 de julho, removendo mais de 10 mil metros de cabos instalados por empresas clandestinas.

As ações fazem parte do planejamento de combate às instalações irregulares e clandestinas de empresas que cobram pelo serviço prestado aos clientes. Geralmente essas empresas descumprem as regras impostas pela Aneel/Anatel.

Entre a quarta e a quinta-feira, as equipes conseguiram remover 10.500 metros de cabos de sete empresas dos pestes de energia.

“Com essa ação, já tivemos empresas que nos procuraram para regularizar a situação. A Energisa está pronta para atender quem mais tiver interesse em formalizar o contrato com a concessionária ", explica o coordenador de Construção e Manutenção, João Ricardo Nascimento.

Ações devem seguir – Em outros pontos visitados anteriormente, cerca de 15 mil fios já foram retirados. As ações para a limpeza devem seguir acontecendo, de acordo com a ordem de atuação prioritária da concessionaria.

Debate - o JD1 Notícias vem acompanhando, desde o início das discussões a respeito do assunto, quando o deputado, Paulo Duarte, levou o assunto para ser discutido na Tribuna da Casa de Leis entrando com uma representação no Ministério Público Federal [MPF] para que o problema tenha uma solução definitiva.

Atualmente, as companhias de telecomunicações alugam os postes da Energisa para distribuição dos serviços de telefonia e internet, no entanto, nem todos ocupam os locais de forma regular. A legislação atual permite o uso mútuo, onde as distribuidoras têm que permitir a ocupação dos postes pelas companhias de telecomunicações, conforme a Portaria Interministerial 10.563/2023 que institui a Política Nacional de Compartilhamento de Postes - Poste Legal.

Segurança – A concessionária reforça o cuidado com a segurança, em caso de cabos rompidos ou caídos ao chão. A orientação é: não se aproxime!

O cliente deve entrar em contato imediatamente com a Energisa pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também