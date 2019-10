Em inauguração de casas, Reinaldo volta a destacar parceria

O Residencial Rui Pimentel, finalmente, foi entregue nesta segunda-feira (7) pelo governador Reinaldo Azambuja, prefeito Marquinhos Trad, diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (EMHA), Enéas Netto, pela secretária de Estado de Habitação da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) Maria do Carmo Avesani, no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande.

Durante a entrega, o governador destacou a parceria com a prefeitura e agência, que se uniram para concluirem a entrega. “A gente fica muito feliz , essa obra estava parada e essa junção de esforços, e que fez esse dia de hoje", comemorou Azambuja.

Obra

O residencial havia sido contratado em 2012, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) oriundo do Governo Federal. Desde então, as famílias que se cumpriram os critérios do PMCMV aguardavam a finalização das obras.

O sonho tinha sido adiado, já que a empreiteira contratada à época pelo agente financeiro e detentor legal deste empreendimento decretou falência com cerca de 90% das obras concluídas.

Sem perspectivas de finalizar as obras, a parceria entre a atual gestão da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado propiciaram o aporte de recursos das esferas municipal e estadual para por fim ao sofrimento dessas famílias.

Após a assinatura do aporte, que aconteceu no dia 2 de abril deste ano, as obras foram retomadas. O residencial está sendo entregue completamente reformado e finalizado, um compromisso que o prefeito Marquinhos Trad cumpre junto a essas famílias, ainda em 2019.

