Em luto por morte de criança de 3 anos, Detran-MS fecha agência

A agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) do Fácil Guaicurus está fechada nesta terça-feira (27). O local fechou as portas em sinal de luto pela morte do menino de três anos que se afogou em uma das piscinas de um parque aquático, em Campo Grande. O menino era filho de uma servidora que trabalha no local.

Os clientes que estavam agendados para a data de hoje estão sendo avisados por SMS ou e-mail sobre as mudanças. As atividades voltam ao normal na próxima quarta-feira (28).

Entenda o caso

O fato ocorreu no dia 18 de outubro. Após ser retirado da piscina, a vítima foi reanimada pelo Samu, ainda na parte interna da estrutura do parque. Já no hospital, ele permaneceu entubado e monitorado, com todos os cuidados necessários.

Ele teve a morte cerebral decretada neste domingo (25). A criança estava internada no Cassems e, desde o dia 20, a assessoria de comunicação informou que o estado de saúde dele era gravíssimo.

Ainda conforme a comunicação, desde então a família pediu para não passar mais informações sobre o menino. Nas redes sociais, inúmeras pessoas estão fazendo homenagens e postando no Facebook dos pais.

Veja na íntegra a nota da Cassems

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul informa que, à pedido da família, não será mais divulgada nenhuma informação sobre a criança. Respeitamos o pedido e nos solidarizamos com a família neste momento. Pedimos a compreensão de todos.

