Em meio a acidentes e mortes, blitz tenta conscientizar motoristas em Campo Grande

Com vários acidentes de trânsito e algumas mortes, principalmente em rodovias, uma blitz de conscientização será realizada nesta quinta-feira, dia 22 de maio, a partir das 9h, na Avenida Afonso com a rua 14 de Julho, em Campo Grande.

Quem está a frente da organização é o Núcleo de Autoescolas da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, com o objetivo de alertar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre práticas seguras no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes.

Durante a blitz educativa, as pessoas envolvidas no ato estarão distribuindo materiais educativos com orientações essenciais, como o uso de equipamentos de segurança, o respeito às leis de trânsito e a direção defensiva.

Para efeito de comparação, em dois dias, três pessoas morreram em graves acidentes na rodovia BR-262, uma no sentido para Terenos, enquanto outra era no trecho compreendido entre Indubrasil e a saída de Sidrolândia.

O 'Maio Amarelo' foi um movimento criado chamar atenção da sociedade para os altos índices de mortos e feridos no trânsito.

