Em meio a emergência na Saúde, mãe relata falta de vacina na USF Macaúbas

A secretária Jiuliann Fernanda Alencar Bezerra, mãe de dois filhos pequenos, enfrenta dificuldades para utilizar os serviços na Unidade de Saúde de Família (USF) Macaúbas, a última vez foi a falta de vacinas, em meio ao decreto de situação de emergência da saúde em razão do aumento de casos de doenças respiratórias em Campo Grande.

Para frear a contaminação de Gripe e Influenza, a prefeitura abriu a vacinação para todos os públicos desde domingo, mas na segunda-feira (28/4), Julian não pode imunizar os filhos Rael de 2 anos e Miguel de 6 anos. “Chegando lá ficamos na fila para pegar a ficha da vacina e fui informada que eles não estavam vacinando, pois sala de vacina estava fechada".

Vale lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), recomendou que crianças com sintomas gripais fiquem em casa e não sejam mandadas para a escola e pensando na segurança dos filhos, a secretária que mora no Ramez Tebet procurou outra unidade. “Tive que me deslocar até o USF Cohab para conseguir vacinar eles”.

Outro problemas foi relatado na mesma unidade, com o compressor odontológico, pois a mãe está há seis meses aguardando atendimento. Em janeiro a equipe do local mandou uma mensagem para a mãe, desmarcando o retorno. Ela explicou ainda que o filho não pode dar continuidade ao tratamento em outra unidade, apenas naquela que atende a família da região.

Ao JD1, a Sesau informou que a vacinação na unidade foi suspensa devido a um problema na geladeira, mas que um novo equipamento será enviado à USF Macaúbas, enquanto isso, os moradores da região deverão se deslocar a USF dos bairros Los Angeles e Paulo Coelho Machado.

Com relação ao compressor, a compra de um novo está na fase final. Confira a nota na íntegra:



"A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) informa que a geladeira utilizada para o armazenamento de imunobiológicos na Unidade de Saúde da Família (USF) Macaúbas apresentou falhas técnicas. A equipe de manutenção foi imediatamente acionada e outro equipamento será encaminhado à unidade, garantindo a continuidade dos atendimentos e o recebimento adequado de novas doses. A população pode procurar às Unidades de Saúde de Família (USF) dos bairros Los Angeles e Paulo Coelho Machado para se vacinar.

Em relação ao compressor do consultório odontológico da mesma unidade, a SESAU esclarece que a substituição do equipamento está inserida em processo emergencial, atualmente em fase final de licitação, com previsão de resolução em breve. A Secretaria reforça seu compromisso com a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população e agradece a compreensão dos usuários durante o período de ajustes técnicos".

