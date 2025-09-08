Em MS, 17% da população já está usando a nova carteira de identidade

A nova carteira de identidade já é uma realidade presente em Mato Grosso do Sul. Dos mais de 2,9 milhões de pessoas, cerca de 500 mil emissões já foram realizadas, ou seja, 17% da população estadual substituiu a antiga pelo documento 'mais moderno'.

O número, verificado até o final do mês de agosto, foi apresentado pela Polícia Científica, que revelou que esse percentual se tornou expressivo diante do prazo nacional para a substituição das identidades: até 2032.

Com meio milhão de documentos emitidos em menos de dois anos, Mato Grosso do Sul consolida sua posição de destaque no cenário nacional.

Somente em 2024, foram emitidas 288.766 CINs, um aumento de 70,14% em relação a 2023. Em 2025, o ritmo continuou acelerado: até julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

A CIN (Carteira de Identidade Nacional) adota o CPF como número único e pode reunir dados como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. Além disso, traz recursos tecnológicos contra fraudes, como QR code e zona de leitura mecanizada. A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.

Serviço - Os agendamentos para emissão da CIN em Mato Grosso do Sul são feitos exclusivamente pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br.

A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, permitindo que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.

