Em MS, mais de 5,2 mil cartinhas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas

A campanha do Papai Noel dos Correios em Mato Grosso do Sul segue com altos números de cartas enviadas pelas crianças, superando os 7,8 mil de papéis escritos. Até o momento, foram mais de 5,2 mil cartas adotadas na campanha.

As adoções seguem até 12 de dezembro, em todos os municípios do Estado. Em Campo Grande, as cartinhas podem ser escolhidas nas agências da Avenida Calógeras, em frente à antiga Rodoviária e no shopping Campo Grande.

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos do papel.

Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo endereço blognoel.correios.com.br.

Os prazos para adoção e entrega de presentes podem ser conferidos no Blog do Noel.

