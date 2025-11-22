Menu
Em MS, mais de 5,2 mil cartinhas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas

Apadrinhamentos podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro

22 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Adocao de cartinhas do Papai NoelAdocao de cartinhas do Papai Noel   (Divulgação/Correios)

A campanha do Papai Noel dos Correios em Mato Grosso do Sul segue com altos números de cartas enviadas pelas crianças, superando os 7,8 mil de papéis escritos. Até o momento, foram mais de 5,2 mil cartas adotadas na campanha.

As adoções seguem até 12 de dezembro, em todos os municípios do Estado. Em Campo Grande, as cartinhas podem ser escolhidas nas agências da Avenida Calógeras, em frente à antiga Rodoviária e no shopping Campo Grande.

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos do papel.

Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo endereço blognoel.correios.com.br.

Os prazos para adoção e entrega de presentes podem ser conferidos no Blog do Noel.

