Em MS, população usa 6% da renda para comprar cigarros

Dados divulgados pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer), revelam que em Mato Grosso do Sul, as pessoas que fumam, usam 6% da renda familiar para comprar cigarros. Ao nível nacional, os brasileiros chegam a destinar 11% do salário para este vício.

Segundo o relatório, o gasto mensal chega a quase 10% da renda entre os fumantes na faixa etária de 15 a 24 anos, atingindo 11% entre aqueles com ensino fundamental incompleto. Por sexo, o percentual alcança 8% para os homens e 7% para as mulheres.

Por regiões- As regiões Norte e Nordeste concentram os maiores gastos com o tabagismo, sendo o Acre o estado com o maior comprometimento de renda (14%), seguido por Alagoas (12%), Ceará, Pará e Tocantins (11% cada). Na Região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul registram 8% de gastos com cigarros e Santa Catarina, 7%.

No Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentam gastos em torno também de 8%, enquanto São Paulo e Espírito Santo atingem 7%. Os menores índices de comprometimento de renda, em contrapartida, aparecem na Região Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal mostrando gastos de 6% cada. Mato Grosso e Goiás alcançam 9% cada.

Conscientização- Criada em 1987 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o Dia Mundial Sem Tabaco – em 31 de maio, visa alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

No Brasil, o INCA é o responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as comemorações em níveis federal, estadual e municipal.

Com informações da Agência Brasil

