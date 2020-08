Em noite fria, quatro recusam ir para abrigo na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) da Secretaria de Assistência Social (SAS) recolheu algumas pessoas em situação de rua nessa quinta-feira (20) e realizou a entrega de cobertores.

De acordo com a SEAS, pela manhã foram feitas sete abordagens, duas pessoas recusaram atendimento, cinco foram acolhidos e sete cobertores foram entregues. Já de noite, foram feitas dez abordagens, quatro se recusaram, seis foram acolhidos, nove cobertores foram entregues e uma recusa benéfica.

A SEAS está seguindo todas as normas de segurança, levando informações e orientações as pessoas em situação de rua, e sensibilizando para o acolhimento.

A SEAS tem 18 pessoas acolhidas no no Centro Dia (pessoa idosa), 35 acolhidos na Escola Padre Thomaz Ghirardelli (migrantes, imigrantes, rejugiados); 46 acolhidos na Unidade CETREMI/Escola Nazira (população de rua da capital), 49 acolhidos na Escola Plinio (população de rua daa capital) totalizando 148 pessoas.

O SEAS funciona no período de 24h, sendo que até as 23h a equipe encontra-se nas ruas da cidade realizando a abordagem social, com o intuito de acolher os indivíduos que aceitam o convite para o acolhimento.

Após as 23h, a equipe atende os chamado realizados através do telefone funcional (67) 98404-7529 ou 98471-8149.

