Em novo protesto, MST bloqueia a BR-163 na saída para SP, em Campo Grande

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30), integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) decidiram bloquear a rodovia BR-163, na saída para São Paulo, em Campo Grande.

O episódio acontece em razão da falta de diálogo entre o governo federal e as questões ligadas à reforma agrária em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande não havia tido nenhum movimento até o momento, com o foco sendo no interior do estado, porém, motoristas e caminhoneiros que precisaram trafegar pela rodovia, foram surpreendidos pelo bloqueio na pista, nos dois sentidos.

Não há detalhes, ainda, sobre a pretensão de saída dos manifestantes da rodovia ou da liberação da pista para os demais veículos.

