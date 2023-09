Em obras, via do Lago do Amor terá interdições nesta quarta-feira; confira

Passando por obras, a Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, será interditada entre às 8h e 15h, desta quarta-feira (6), para evitar que ocorra acidentes envolvendo condutores, ciclistas e pedestres que passam pela via.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com a movimentação de máquinas e operários que estão trabalhando na limpeza da margem do Lago, na construção da calçada, instalação do guarda-corpo, e recuperação do meio-fio, há risco de acidentes e sempre que houver, a via será interditada.

Até o fim da tarde desta quarta-feira, a passagem estará liberada no sentido centro/bairro. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim do mês.

