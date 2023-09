Em Ribas do Rio Pardo, Adriane Lopes fortalece parcerias com a empresa Suzano

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes cumpriu agenda nessa sexta-feira (22) no “Vale da Celulose”, em Ribas do Rio Pardo, localizada a quase 100 km da Capital. O objetivo da visita foi conhecer as instalações da nova fábrica que a Suzano está construindo no município e fortalecer o relacionamento com o grupo e apresentar o Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTec CG), inaugurado no aniversário de 124 anos e que deve mudar a economia do município com a geração de emprego e renda local.

“Fomos até Ribas do Rio Pardo apresentar o potencial e de que maneira o Parque Tecnológico pode contribuir com a empresa. Neste tempo, nossas ações somam e vão ao encontro daquilo que já é desenvolvido na Suzano. Nosso ParkTec CG está conectado com as universidades, institutos de pesquisa e outros órgãos governamentais. Através dele, vamos gerar empregos, renda, aceleração de processos e o desenvolvimento econômico da Capital. Outro ponto de interesse mútuo é a Rota Bioceânica, que irá impactar de maneira significativa os setores de logística, agronegócio, economia criativa e outras oportunidades. Após nossa visita, tenho certeza que iremos caminhar juntos e vamos trabalhar em parceria em prol do desenvolvimento econômico e sustentável”, garantiu a Prefeita.

A nova fábrica da empresa Suzano em Ribas do Rio Pardo foi iniciada em maio de 2021, com investimento total de R$ 22,2 bilhões, com previsão para entrar em operação até junho de 2024, a nova fábrica vai produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano.

O projeto irá promover um amplo desenvolvimento econômico e social da região. Segundo empresa, atualmente pouco mais de 10.000 colaboradores diretos e indiretos. Após a conclusão da fábrica, cerca de 3 mil pessoas devem ser empregadas.

Parque Tecnológico

Um projeto inovador que resulta em transformação digital foi inaugurado no dia 15 deste mês, ação encerrou a agenda de comemorações dos 124 anos de Campo Grande. Trata-se do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG), espaço onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições poderão se reunir e promover desenvolvimento tecnológico e inovação, um propulsor para a cultura empreendedora e socioeconômica de Campo Grande e de toda a América Latina.

O Parque Tecnológico é um hub de inovação e excelência que impulsiona o avanço tecnológico, pesquisas de ponta e o crescimento econômico. O espaço age como um núcleo de ideias e criatividade, que oferece espaços de trabalho modernos e inovadores. A missão é fomentar a colaboração entre empresas, startups, instituições de ensino e profissionais renomados do setor, acelerando a inovação e promovendo um crescimento sustentável.

Na estrutura do ParkTec CG terá sala de reuniões, estúdio para podcast e ambientes compartilhados. Os setores tecnológicos prioritários propostos para início do projeto são: AgroTech, Logística, Bioeconomia, Health, GovTech e Economia Criativa.

A inauguração do Parktec CG é um marco significativo, posicionando a cidade como um centro de referência em inovação, o que atrai investimentos tecnológicos e em pesquisa. Além disso, reforça Campo Grande como o centro da Rota Bioceânica, estabelecendo a Capital como um polo de conhecimento, que gera empregos de alta qualidade e benefícios sustentáveis para a economia local.

As principais atividades realizadas em um Parque Tecnológico incluem:

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): abrigam centros de pesquisa onde são desenvolvidas pesquisas científicas e tecnológicas. Essas pesquisas podem estar relacionadas a diversas áreas, como TI, biotecnologia, engenharia, energia renovável, entre outras.

Transferência de Tecnologia: atuam como um intermediário entre as universidades, centros de pesquisa e empresas, facilitando a transferência de conhecimento e tecnologia entre essas instituições. Eles promovem a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos e serviços.

Incubação de Empresas: incubadoras que fornecem suporte e infraestrutura para startups e empreendedores que estão desenvolvendo novas tecnologias ou produtos. As incubadoras oferecem serviços como consultoria empresarial, acesso a financiamento, espaços de trabalho e networking.

Promoção do Empreendedorismo: fomentar o empreendedorismo e apoiar o desenvolvimento de novos negócios, oferecendo programas de capacitação, mentorias, eventos e competições para incentivar a criação de empresas inovadoras.

Infraestrutura e Conectividade: infraestrutura adequada com espaços de escritórios, áreas de testes e instalações de pesquisa. Além disso, fornecem conectividade de alta velocidade e acesso a recursos tecnológicos avançados, permitindo que as empresas e instituições presentes tenham acesso a uma infraestrutura tecnológica de qualidade.

