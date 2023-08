Emenda de Beto Pereira viabiliza praça esportiva

Localizado no Bairro Aero Rancho, o “Campo do Buracão”, como é conhecido, é um espaço para atividades esportivas que faz parte do cotidiano dos moradores da região. Palco de campeonatos como a Liga Terrão, o local será revitalizado. A obra da “Arena Buracão” começou e os recursos são de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Ao todo, foram destinados R$ 500 mil para a obra do campo de futebol. O projeto prevê a construção de um novo campo, com arquibancadas e refletores, assim como espaço de alambrado, pista de caminhadas, estação de ginástica, academia ao ar livre e também áreas para brincadeiras recreativas e playground. A obra tem contrapartida financeira do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

“O que a população do Aero Rancho mais quer é ver esse campo de futebol revitalizado. O bairro merece um espaço adequado para o esporte e o lazer e fico feliz em fazer parte disso”, afirmou o deputado.

Rodrigo Vicente Barbosa é morador do bairro há 30 anos, e atualmente possui um projeto social esportivo com 40 crianças. Para ele, a Arena Buracão é uma conquista. “A gente já tinha até perdido a esperança de que essa obra saísse do papel. Agora estamos vendo que o sonho virou realidade e vai trazer muita benfeitoria para toda a comunidade", comemorou.

Para a dona de casa Ednéia Barbosa, a reforma do campo, além de garantir um espaço para a prática de esportes entre as crianças, vai beneficiar também o comércio local. “Em dias de jogos o buracão fica lotado. Depois da obra pronta vai atrair ainda mais pessoas para cá e quem tem um comércio aqui em volta vai conseguir aumentar suas vendas”, ressaltou.

Buracão

O nome Buracão surgiu porque o campo do Aero Rancho possui um desnível entre da Rua Rua Expedicionário Jardim Chagas em relação a Rua Independente, formando um barranco até o gramado.

