EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida

Podem se inscrever famílias com renda mensal de até R$ 2.850

17 outubro 2025 - 09h22Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) publicou em edição extra de quinta-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande,  a abertura das inscrições para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida – Faixa I, com 30 unidades habitacionais (apartamentos) disponíveis no empreendimento localizado no Jardim Antártica, região urbana do Lagoa, em Campo Grande.

Podem se inscrever famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, conforme os critérios estabelecidos pelo programa e legislação vigente. As inscrições estarão abertas de 20 de outubro a 3 de novembro de 2025.

Os interessados poderão se inscrever de forma online, pelo site da EMHA, até as 23h59 do dia 3 de novembro. Também é possível realizar o cadastro presencialmente na Central de Atendimento da EMHA, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 1380, 2º piso, Centro – Pátio Central Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Para a inscrição presencial, é necessário apresentar documentos pessoais originais do titular e do cônjuge, quando houver, incluindo documento de identidade, certidão de estado civil, certidão de nascimento dos filhos menores, carteira de trabalho, comprovantes de renda e endereço, além de outros documentos específicos conforme edital.

A seleção dos beneficiários seguirá critérios que priorizam famílias com mulher responsável, pessoas negras, com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica, entre outros grupos definidos pelo programa.

A inscrição é apenas a primeira etapa do processo, que inclui análise e classificação, não garante automaticamente a concessão do imóvel.

Mais informações e detalhes do edital podem ser consultados no site oficial da EMHA ou a partir da página 7 do diário 8.093.

