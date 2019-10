Emha abre inscrições para sorteio de 30 lotes no Bosque das Araras

A Agência Municipal de Habitação (Emha) divulgou nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital de convocação à população para inscrição no sorteio de 30 lotes no loteamento Bosque das Araras, na região urbana do Imbirussu.

Dentre os critérios para participação no sorteio está ser brasileiro ou naturalizado, possuir renda familiar de até 3 salários mínimos, além de precisar cumprir todas as exigências previstas na Política Municipal de Habitação de Interesse Social de Campo Grande (POLHIS).

Os interessados devem se inscrever através deste link , entre os dias 24 de outubro de 2019 até às 23h59min do dia 7 de dezembro de 2019. Caso preferir, o cidadão pode se dirigir à sede da Emha, situada na rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, das 8h às 17h, para inscrição no sorteio.

Os sorteados ficarão sabendo do resultado na grande festa realizada pela prefeitura no dia 14 de dezembro, na Praça do Rádio Clube, a partir das 8h30min.

