EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica

Convocados devem comparecer à EMHA entre 2 e 9 de fevereiro para entrega e conferência de documentos

30 janeiro 2026 - 14h29Taynara Menezes
Moradia popularMoradia popular   (Foto: Divulgação )

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) publicou no Diogrande nº 8.206 o Edital de Comparecimento nº 05/2026, que convoca suplentes pré-selecionados para 30 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, no Residencial Jardim Antártica, em Campo Grande.

Os convocados devem comparecer à sede da EMHA, para entrega de documentos e comprovação dos critérios de pontuação, entre os dias 2 e 9 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h. É obrigatória a apresentação de toda a documentação exigida no edital.

A EMHA informa que a entrega dos documentos não garante a destinação definitiva da unidade habitacional, uma vez que o processo depende da conferência e validação dos dados informados no ato da inscrição.

O Residencial Jardim Antártica está localizado no bairro Jardim Antártica, na Região Urbana do Lagoa. As unidades possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de infraestrutura e áreas de convivência no condomínio.

