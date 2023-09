Emha em Ação acontece no Noroeste com renegociação de dívidas neste sábado

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) vai estar realizando neste sábado (2) serviços de renegociação de dívidas, cadastro e atualização cadastral para a população do Jardim Noroeste e região.

O Emha em Ação estará recebendo os mutuários que possuem alguma pendência e precisam regularizar sua situação cadastral.

O diretor adjunto da Agência, Claudio Marques, destaca a importância dessas ações para conscientizar os mutuários inadimplentes da Capital.

“A regularização dos débitos é importante pois precisamos arrecadar esses recursos das famílias já selecionadas para oportunizar novas construções e unidades habitacionais para novas famílias”, explicou.

“Além disso, essas ações são uma oportunidade para que os mutuários fiquem em dia com as renegociações e garanta os descontos previstos em lei com o pagamento em dia”, finalizou.

O atendimento ocorre das 8h às 12h na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, na Rua Dois Irmãos, s/nº, no bairro Jardim Noroeste.

Para mais informações sobre a ação e os serviços disponíveis, a população pode entrar em contato com a Emha, de segunda a sexta-feira, entre as 8h às 17h, no telefone (67) 3314-3900.

Deixe seu Comentário

Leia Também