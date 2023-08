Emha oferece serviço de renegociação de dívidas no Jardim Vida Nova nesta quinta

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) ofertará nesta quinta-feira (31), serviços de renegociação de dívidas para a população do Jardim Vida Nova e região. O atendimento será realizado das 8h às 16h no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Henedina Hugo Rodrigues, localizado na Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, nº 164, Jardim Vida Nova.

Na ocasião, as equipes da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários estarão disponíveis para receber os mutuários que possuem alguma pendência e precisam regularizar sua situação cadastral junto à Emha.

“Vale lembrar que as ações visam conscientizar os mutuários inadimplentes de Campo Grande, uma vez que a regularização de dívidas e titularidade dos imóveis é fundamental para que haja a continuidade aos programas habitacionais de interesse social. Também vale ressaltar que novos cadastros estarão disponíveis a partir do dia 1º de setembro”, explica o diretor adjunto da Emha, Claudio Marques. “Além disso, essas ações são uma oportunidade para que os mutuários fiquem em dia com as renegociações e garanta os descontos previstos em lei com o pagamento em dia”, finalizou.

Emha em Ação

Iniciado no mês de junho, o “Emha em Ação” já ofereceu diversos serviços relacionados à habitação para a população campo-grandense. Só no mês de agosto, foram realizados atendimentos no CRAS São Conrado, CRAS Vila Nasser, CRAS Indubrasil, CRAS “Severino Imperador Pazuelos” Zé Pereira, CRAS Rosa Adri e CRAS Aero Rancho. Novos pontos de atendimento nos bairros da Capital serão anunciados em breve.

A Prefeitura de Campo Grande reafirma o compromisso de trabalhar em prol da habitação de qualidade, garantindo o acesso a moradias adequadas para a população. O evento “Emha em Ação” é uma demonstração desse comprometimento, oferecendo serviços essenciais à comunidade.

Para mais informações sobre a ação e os serviços disponíveis, os interessados podem entrar em contato com a Emha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h pelo telefone (67) 3314-3900.

Serviço

Emha em Ação

31/08/2023 (Quinta)

Das 8h às 16h

Cras Henedina Hugo Rodrigues

Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, nº 164, Jardim Vida Nova.

